Das Bistum Speyer kündigt für die Fastenzeit Gottesdienste, Andachten und einen besonderen Kreuzweg an. Das Werk „Augenblick: Passion“ des Künstlers Stefan Weyergraf gen. Streit wird ab Donnerstag, 18. Februar, bis Karsamstag, 3. April, zum zweiten Mal nach der Premiere im vergangenen Jahr im Speyerer Dom zu sehen sein. Das Besondere an Weyergrafs Kreuzweg ist laut Bistum, dass alle Leidensstationen aus dem Blickwinkel Jesu gemalt wurden. An jedem Freitag in der Fastenzeit findet zudem um 15 Uhr eine von der Dompfarrei Pax Christi veranstaltete Kreuzwegandacht im Dom statt. Anmeldung online unter www.kirchen-in-speyer.de. Ebenfalls mit Bezug auf die Kreuzwegbilder bieten Domkapitel und Dommusik unter dem Titel „Halte.Punkt.Kreuz“ Fastenandachten an. Diese finden ab 18. Februar donnerstags um 19.30 Uhr und samstags um 18 Uhr statt. Für die Andachten ist eine Anmeldung über die Homepage des Doms möglich, www.dom-zu-speyer.de.

Am Aschermittwoch, 17. Februar, hält Weihbischof Otto Georgens um 18.30 Uhr im Dom ein Pontifikalamt, davor findet um 18 Uhr eine Pontifikalvesper statt. Musikalisch wird beides von der Mezzosopranistin Susanne Scheffel, Domkapellmeister Markus Melchiori als Kantor und Domorganist Markus Eichenlaub gestaltet. Anmeldung über Telefon 06232 102140 oder E-Mail.