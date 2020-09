Die Diakonissen Speyer investieren in Grünstadt. Dort wurde die Ökumenische Sozialstation bisher als Verein geführt. Künftig wird der ambulante Pflegedienst von einer gemeinnützigen GmbH mit den Diakonissen als Mehrheitseigner betrieben. Die Vertreter der protestantischen und katholischen Kirchengemeinden sowie der Krankenpflegevereine hätten in dieser Woche zugestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Vertrag gelte rückwirkend zum 1. Januar 2020. Der bisherige Trägerverein werde Mitgesellschafter der gGmbH und übernehme überwiegend Aufgaben als Förderverein. Vereinsvorsitzender Wolfgang Will sagte auf Anfrage, in der gGmbH seien die Diakonissen Speyer mit 75 Prozent, der Verein mit 25 Prozent vertreten. Für die Ökumenische Sozialstation Grünstadt betreuen rund 80 Mitarbeiter 310 Pflegebedürftige. Die Diakonissen haben 15 Standorte in der Pfalz und mehr als 5000 Beschäftigte.