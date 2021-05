Am kommenden Freitag ist 1. Mai. In diesem Jahr fallen die klassischen Maifeiern des DGB mit Kundgebungen und Fest wegen Corona aus. In Speyer bleibt es ruhig in der Walderholung. Stefan Keller hat den Speyerer DGB-Vorsitzenden Axel Elfert gefragt, was die Alternative ist, ob er dennoch feiert und ob er Maiglöckchen mag.

Herr Elfert, ich hätte einen Vorschlag für Sie zur Gestaltung des 1. Mai am kommenden Freitag: Raus in den Wald, Maiglöckchen sammeln. Wäre das was für den Gewerkschafter Axel Elfert?

Ich gehe gern in unseren Wald mit und ohne Maiglöckel-Duft.

Spaß beiseite: Corona macht die klassische Maikundgebung in der Walderholung in diesem Jahr unmöglich. Was ist Ihre persönliche Alternative an den Tag?

An diesem Tag findet eine bundesweite digitale Maikundgebung zum Thema Solidarität mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, Künstlern und Politikern ab 11 Uhr für alle im Netz statt.

Das ist bestimmt eine Pflichtveranstaltung für Sie?

Aber klar.

Wie waren die Reaktionen auf die Absage der Maifeier 2020 in Speyer?

Das war ganz klar eine große Enttäuschung. Dennoch: die digitalen Möglichkeiten werden von uns genutzt, Motto: „Solidarisch zeigen, keiner ist alleine“ – als aktive große Gemeinschaft in unserem Land.

Die Wirtschaft liegt weltweit darnieder. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Existenzverlust. Haben die Gewerkschaften trotzdem eine Botschaft zum Tag? Wie lautet die?

In der Corona-Krise gelten die Solidarität und der Schutz allen abhängig Beschäftigten, viele davon in prekären Arbeitsverhältnissen. Eine dringend notwendige Verbesserung beim Kurzarbeitergeld ist zum Glück schon im Werden. Außerdem müssen endlich reguläre Tarifverträge, zum Beispiel im Pflegebereich und in Teilen des Gesundheitswesens, geschaffen werden. Beifallklatschen und Zustimmung sind ganz nett. Sie ersetzen aber keine volle materielle Anerkennung und Wertschätzung in dieser Gesellschaft. Um das durchzusetzen, brauchen wir starke Gewerkschaften.

Wie beurteilen Sie die Rettungsschirme, Unterstützungsangebote, Förderprogramme der Regierungen. Ist das gut gemacht?

Grundsätzlich sind die Bemühungen und vielfältigen Hilfen der Regierung zu begrüßen. Die schwarze Null ist tot.

Sie kennen die Situation in Speyer und der Region sehr gut. Fehlt da was an Hilfen seitens der Stadt?

Das Management unserer Stadtregierung in dieser Gesamtsituation ist positiv, zumal wir uns alle erstmals in einer solchen bedrohlichen Zeitphase befinden und es dafür auch keine Betriebsanleitung gibt.

Welche Branchen sind am härtesten getroffen?

Es trifft in Speyer die Gastronomie samt dem Tourismussektor, Hotels, aber auch die Metall- und Elektroindustrie, PFW hat Kurzarbeit. Vergessen wir nicht die Speyerer Mittel- und Kleinbetriebe, ebenso wenig die vielen Dienstleister. Auch die große, vielfältige Kunstszene benötigt Hilfen. Es sind viele hart getroffen.

Immer mehr Betroffene kritisieren, dass finanzielle Unterstützung zu langsam fließt, zu viel Bürokratie hindert. Kennen Sie die Klagen? Was läuft da falsch?

Klar es geht nicht immer so rasch. Die Landesregierung überprüft zur Sicherheit Auszahlungen doppelt. Wohl weil sofort wieder Kriminelle in NRW sich bereicherten und Schaden verursachten.

Ist eine Mehrwertsteuersenkung für das Gastrogewerbe nötig?

Nicht nur das, und wenn für Speisen und Getränke. Jetzt aber brauchen die Gastronomen akute Soforthilfen. Die Mehrwertsteuer greift erst später. Vielleicht könnte auch mancher Verpächter oder Grundbesitzer seinem Wirt und Pächter die Miete mal stunden oder zumindest minimieren. Eine Pleite des Pächters bringt überhaupt nichts.

Nach Corona muss das Leben auf allen Ebenen neu angefahren, neu erlernt werden. Welche Rolle werden die Gewerkschaften dabei spielen? Braucht man sie dabei?

Gewerkschaften treten für den Schutz der Arbeitnehmer ein, kämpfen gegen mögliche Lockerungen der Arbeits- und Sicherheitsbestimmungen. Die gegenwärtigen Einschränkungen der Grund- und Menschenrechte wegen Corona dürfen kein Dauerzustand werden. Eine Demokratie muss da wachsam bleiben.

Haben Sie am 1. Mai 2020 tatsächlich was zu feiern?

Aber klar: Wir arbeiten als Gewerkschaften mit Video und Telefonkonferenzen. Den digitalen 1. Mai kann man über Facebook, Twitter und Instagram miterleben. Am besten auf

www. dgb.de schnell mal reinklicken und informieren.

