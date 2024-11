Vereinsrekorde purzelten, Altersklassenbestwerte ebenso. Die Schwimmer des WSV Speyer waren bei den deutschen Masters-Meisterschaften richtig stark unterwegs.

Mit einer starken Mannschaftsleistung kehren die Schwimmer des WSV Speyer vom Bundesfinale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Masters in Berlin zurück. Durchweg alle Schwimmer konnten die Leistungen aus dem Vorkampf verbessern – und das im Einzelfall um bis zu neun Sekunden.

„Das war nicht zu erwarten“, sagte Coach Thomas Ligl erfreut, „weil wir auf manchen Strecken Ausfälle wegen Krankheit und privater Termine ausgleichen mussten.“ Grundlage für das hervorragende Gesamtergebnis waren einmal mehr die Leistungen von Karsten Dellbrügge (AK 60). Mit drei neuen Altersklassenrekorden über 200 Meter Freistil in 2:09,23 Minuten (1029 Punkte), 400 Meter Freistil in 4:32,42 Minuten (1052) und 800 Meter Freistil in 9:15,36 Minuten (1057) brachte er 3138 Punkte ein. Die Jüngste im Team, Wiebke Ruppert (AK 20), erzielte über 200 Meter Freistil in 2:13,33 Minuten 788 Punkte. Nach 100 Meter Freistil (1:01,29 min.; 839) und 400 Meter Lagen (5:34,44 min.; 734) steuerte sie insgesamt 2361 Punkte bei und stellte damit auch drei neue Vereinsrekorde auf.

Vielseitigkeit ist Trumpf

Brustspezialist Thomas Ligl konnte über die 50-Meter-Strecke in 36,32 Sekunden (732 Punkte), 100 Meter in 1:18,45 Minuten (834) und 200 Meter in 2:59,07 Minuten (777) zusammen 2343 Punkte einbringen. Alexander Reisinger (AK 25) sicherte über die 50-Meter-Strecke in 25,00 Sekunden (762) und über 100 Meter in 55,90 Sekunden (656) als Freistilsprinter 1418 Punkte.

Die beiden Vielseitigkeitsschwimmer Jonas Dieing (AK 25) und Heiko Zinsmeister (AK 50) haben über 200 Meter Lagen (2:21,51 min./618 Punkte), 200 Meter Schmetterling (2:20,85 min./720 Punkte) und 100 Meter Schmetterling (1:02,10 min./654 Punkte) beziehungsweise 100 Meter Schmetterling (1:07,32 min./669 Punkte), 100 Meter Rücken (1:14,61 min./517 Punkte), 50 Meter Schmetterling (29,66 Sek./689 Punkte) jeweils 1992 beziehungsweise 1875 Punkte beigetragen.

Am Ende auf Platz 16

Das gute Gesamtergebnis haben Konrad Ligl (AK 60) über 100 Meter Brust in 1:22,23 Minuten (724 Punkte) sowie Marlies Fieguth (AK 75) über 400 Meter Freistil in 7:20,36 Minuten (802 Punkte) und 200 Meter Lagen in 4:15,70 (539 Punkte) abgerundet.

Am Ende des Wettkampfes belegte das Team des WSV Speyer mit 17.351 Punkten Platz 16 in der Tabelle der 24 teilnehmenden Vereine. Deutscher Mannschaftsmeister der Masters wurde der SCW Eschborn (21.731) vor dem Berliner TSC (21.028) und dem USV TU Dresden (20.622).

Weitere Ergebnisse

Altersklasse 50

Nicole Spickermann: 200m Rücken 3:09,09 min./468 Punkte

Altersklasse 55