Irina Ramialison aus Frankreich führt eine beeindruckende Setzliste der Oberligadamen des Tennisclubs Weiss-Rot Speyer an. Diese lässt erneut hoffen, dass Speyer an die Tür zur Regionalliga anklopft. Freilich bleibt abzuwarten, wer von den ausländischen Spielerinnen um die altbewährten Kräfte Chelsea Vanhoutte (Belgien) und Ines Nicault (Frankreich) dann tatsächlich zur Verfügung steht.

Alicia Mall führt die Auswahl wieder als Kapitänin an. Los geht die Saison am Sonntag, 16. Juni (10 Uhr), beim TC Siegelbach. Zum Heimauftakt im Schützengarten begrüßt Speyer am Samstag, 22. Juni (14), TC Trier.