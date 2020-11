Die Corona-Zahlen in Speyer klettern weiter. Sie haben die Stadt am Sonntag (Stand 11.10 Uhr) beim Inzidenzwert der gemeldeten Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an die erste Stelle aller rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften katapultiert. Der Wert liegt bei 308,5 und damit erstmals seit langer Zeit auch vor Ludwigshafen (294,3).

In die Statistik eingeflossen sind laut Landesuntersuchungsamt am Samstag ein neuer Fall und am Sonntag 20 Fälle. Damit gab es seit Beginn der Pandemie 486 Infektionen. 298 Personen gelten als noch erkrankt. Die Stadtverwaltung hatte laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bis Freitag keine Kenntnis über problematische „Hotspots“ mit besonders vielen Infektionen – bei einer Ausnahme, die auch für eine Speyerer Sondersituation im Vergleich zu anderen Städten sorgt: Die Domstadt ist in der früheren Kurpfalzkaserne Sitz der größten Landeseinrichtung zur Unterbringung von Asylbegehrenden. Diese hat aktuell gut 800 Bewohner und zuletzt einen Corona-Ausbruch mit 69 Betroffenen erlebt.