Mal knapp über, mal knapp unter der 200er-Marke: Die Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen ist am Donnerstag für die Stadt Speyer von 201,7 auf 199,8 gefallen. 18 Fälle sind neu erfasst worden, davon zwei aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA), die mit zuletzt 47 Fällen laut Stadt der einzige Infektionsschwerpunkt ist: „Sonst nur einige wenige Einzelfälle aus Schulen und Kitas“, meldet Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage. Für die Schulen soll künftig nach Start der Bundesnotbremse die 165er-Marke entscheidend für die Rückkehr in den Distanzunterricht sein, sodass es nächste Woche zu Änderungen in Speyer kommen könnte.