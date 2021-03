Zwei neue Infektionsfälle sind am Wochenende für Speyer in die Corona-Statistik des Landesuntersuchungsamts eingeflossen. Die Stadt kommt damit seit Pandemie-Beginn auf 2028 Fälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz umgerechnet auf 100.000 Einwohner von 41,5 am Sonntag. Sie ist damit leicht unter den Landesdurchschnitt (46,0) gefallen. 69 Personen gelten als aktuell infiziert. 34 Fälle gehen auf Mutationen des Virus zurück oder stehen im Verdacht, dieses zu tun. Seit Freitag ist ein weiterer Todesfall in der Landesstatistik verzeichnet, sodass bisher 79 Speyerer an oder mit einer Covid-19-Infektion verstorben sind.