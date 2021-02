Der Corona-Inzidenzwert in Speyer ist am Wochenende erstmals seit mehr als drei Monaten unter die 30er-Marke gefallen. Drei gemeldete Neuinfektionen am Samstag, zwei am Sonntag – in der Summe 1935 seit Pandemie-Beginn – bedeuteten 29,7 neue Fälle binnen sieben Tagen und pro 100.000 Einwohner. Nur Trier und Zweibrücken liegen unter den kreisfreien Städten im Bundesland darunter. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 59,5, im Kreis Germersheim 57,4. Dass die Pandemie in Speyer schwer verläuft, zeigt sich in den seit ihrem Beginn 62 Todesfällen. Zudem ist der Wert von 3823 Erkrankten umgerechnet auf 100.000 Bürger seit März 2020 der höchste aller rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften.