Anderswo klettern die Werte wieder in Besorgnis erregende Höhen, in Speyer fällt die Corona-Inzidenz auf den Tiefststand seit Frühherbst: 15,8 betrug der Neuinfektionswert pro sieben Tage und 100.000 Einwohner laut Land am Donnerstag (Mittwoch: 29,7; Quelle: www.lua.rlp.de). Sieben Fälle von voriger Woche fielen aus der Statistik, nur ein neuer Fall kam hinzu. Im Kreis Germersheim (91,5) und im Rhein-Pfalz-Kreis (60,2) sind die Werte deutlich höher.