Beim CDU-Kreisverband Speyer stehen Neuwahlen an. Vorsitzende Sylvia Holzhäuser will erneut kandidieren. „Die Arbeit in einem starken, engagierten Team hat Spaß gemacht. Ich würde sie gerne fortsetzen“, sagt Holzhäuser, die 2022 auf den langjährigen Vorsitzenden Michael Wagner gefolgt war. Die 55-jährige Krankenschwester ist am St.-Vincentius-Krankenhaus in leitender Funktion tätig. Der überwiegende Teil des heutigen Vorstands stelle sich erneut zur Wahl, so Holzhäuser. Auf den bisherigen Schriftführer Axel Stefan Sonntag könnte Sabine Ross folgen.

Gewählt wird beim Kreisparteitag am Mittwoch, 4. September, 19 Uhr, im Haus Pannonia. Als Ehrengast ist Bundestagsmitglied Johannes Steiniger (CDU) angekündigt.