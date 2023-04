Die Speyerer CDU will Bürger und Mitglieder bei ihren Vorbereitungen für die Kommunalwahl Mitte kommenden Jahres einbinden. Ein Mittel dafür sollen Umfragen sein.

„Die Mitgliederumfrage läuft, die erste von vier Bürgerbefragungen fand statt“, sagte Kreisvorsitzende Sylvia Holzhäuser bei einem Kreisparteitag. Bürger würden etwa an Infoständen befragt, wie bei der Premiere auf dem Berliner Platz. Feste Fragebögen gebe es dafür nicht, so Holzhäuser. Man wolle bewusst offen erfahren, „was den Bürgern unserer Stadt unter den Nägeln brennt“. Die Ergebnisse sollten ebenso wie die einer parallel laufenden Mitgliederbefragung in das Wahlprogramm für 2024 einfließen.

Europaabgeordnete zu Gast

Die CDU Speyer zähle aktuell rund 230 Mitglieder, so die Vorsitzende auf Anfrage. Für diesen Kreis werde nun auch Whatsapp als neue Informationsplattform genutzt, um möglichst direkt über das Geschehen und Termine der Partei zu informieren.

Bei der Wahl im kommenden Jahr geht es um die Neubesetzung des Stadtrats, in dem die CDU-Fraktion 2022 durch zwei Austritte von elf auf neun Mandate geschrumpft ist. Ehrengast des Kreisparteitags, bei dem auch Delegierte zur Vorbereitung von Europa- und Bezirkstagswahl 2024 bestimmt wurden, war Europaabgeordnete Christine Schneider (CDU). Sie sprach sich gegen zu weitgehende Verbote etwa von Pflanzenschutzmitteln im Weinbau aus.