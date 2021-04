Der Speyerer CDU-Kreisvorsitzende Michael Wagner spricht sich für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) als Bundeskanzlerkandidaten der beiden Unionsparteien aus. Das sei eine „Präferenz“, die er aufgrund des „sehr guten Eindrucks“ äußere, den der Politiker Söder in den vergangenen Wochen und Monaten hinterlassen habe, so Wagner auf Anfrage. Auch andere Parteimitglieder teilten diese. Er habe die Meinungen dazu im rund 280 Mitglieder umfassenden Kreisverband Speyer aber nicht einzeln abgefragt, so Wagner. Die Meldungen dazu, die ihm eingingen, tendierten ebenfalls eher zu Söder.

Klar ist für Wagner aber auch: Wenn der CDU-Bundesvorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet Kanzlerkandidat würde, stünde er voll hinter ihm – und die Schwesterparteien müssten es auch tun: „Ich hoffe, dass wir noch in dieser oder spätestens in der nächsten Woche eine Entscheidung bekommen, die dann alle akzeptieren“, so Wagner. Er sei optimistisch, dass das gelinge. Mit welchem Kandidaten die Union die besseren Wahlchancen habe, könne er nur schwerlich prognostizieren, sagt das kürzlich gewählte Landtagsmitglied. Söder haben den Umfragen zufolge derzeit aber in der Bevölkerung den besseren Rückhalt.