Trotz des bundesweiten Streiks am Montag im öffentlichen Personennahverkehr werden in Speyer die Busse wie gewohnt rollen. Das teilt Angela Sachweh, Sprecherin der städtischen Verkehrsbetriebe, auf Anfrage mit. Die genauen Auswirkungen des Streiks in der Stadt sind schwer absehbar. Wie Stadt-Pressesprecherin Annika Siebert berichtet, sind der Stadtverwaltung bislang nur drei geplante Streik-Beteiligte aus ihren Reihen bekannt. Diese kämen aus dem Fachbereich Stadtentwicklung.