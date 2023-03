Während in vielen Städten am Freitag Busse und Bahnen stillstehen, sind in Speyer derzeit keine Streiks angekündigt. Das berichtet Stadtsprecherin Lisa Eschenbach auf RHEINPFALZ-Anfrage. Dies könne sich aber bis Freitag noch ändern. Verdi hat an diesem Tag zum Warnstreik im kommunalen öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. In der Domstadt werden die Buslinien von der Palatina Bus Gmbh betrieben und nicht von der Stadt. Für die Beschäftigten gilt also nicht der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.

In der kommenden Woche könnte in der Domstadt aber wieder gestreikt werden: Wie der Bezirksgeschäftsführer Pfalz bei der Gewerkschaft Verdi, Jürgen Knoll, mitteilt, ist für den kommenden Mittwoch, 8. März, der gesamte soziale Erziehungsdienst in Rheinland-Pfalz zum Streik aufgerufen. Dazu gehören unter anderem Kitas und Sozialarbeiter, etwa in Jugendtreffs. Wo genau die Arbeit aber letztlich niedergelegt wird, ist noch nicht bekannt.

10,5 Prozent mehr Lohn gefordert

Seit Wochen ruft Verdi immer wieder zu Warnstreiks in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes auf. Für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen wird eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent gefordert. In Speyer wurde zuletzt Mitte Februar in der Stadtverwaltung und in mehreren Kitas die Arbeit niedergelegt. Die Speyerer Kliniken sind von dem Lohnstreit nicht betroffen, da sie nicht von der Stadt betrieben werden.