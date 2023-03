Carl Mbassa übt sich in Zweckoptimismus. „Jede Serie geht einmal zu Ende“, sagt der Chefcoach der „Ahorn Camp BIS Baskets“ Speyer vor dem Auswärtsspiel am Sonntag ab 16 Uhr bei den Basketball-Löwen in Erfurt.

Die Speyerer reisen wohl in einer kleinen Gruppe an. Die Thüringer haben in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B zuletzt sieben Siege in Serie gefeiert und sich einen Platz in der Aufstiegsrunde gesichert.

Die Playoffs sind auch das Ziel der Speyerer, die allerdings als Außenseiter in der Riethsporthalle antreten. „Wir haben eine turbulente Trainingswoche hinter uns und werden in Erfurt sehr hart arbeiten müssen“, erklärt Mbassa und verweist auf Personalprobleme. Möglicherweise wird die Reisegruppe der BIS Baskets am Sonntag nicht allzu groß sein. Wegen Krankheiten und Verletzungen sind die Einsätze von Dejan Bruce, Niclas Geier, Dennis Diala und Samuel Schally fraglich. Somit müssten Führungskräfte wie DJ Woodmore, Quadre Lollis, David Aichele oder Jake Babic noch mehr Verantwortung übernehmen.

„Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen“, betont Carl Mbassa. Der Speyerer Coach hofft auf ein besseres Resultat als bei der 65:86 (30:46)-Niederlage zum Saisonauftakt in der heimischen PSD-Bank-Halle Nord. Damals hatten besonders die Erfurter Tyseen Lamel Lyles, Alieu Ceesay, Noah Kamdem und Guy Landry Edi die Gastgeber vor enorme Probleme gestellt.