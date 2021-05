Am 26. April vor 456 Jahren wurde in Stratford-upon-Avon der englische Dramatiker William Shakespeare getauft, am 23. April vor 404 Jahren ist er dort gestorben. Der aus Speyer stammende Autor Andreas T. Sturm hat sich auf die Spuren von Shakespeare als Krisenmanager und Lebensberater gemacht.

„Shakespeares Dramen sind immer noch hochaktuell und besonders in Krisenzeiten ist es spannend, zu sehen, wie Shakespeare mit Epidemien umging, denn aufgrund der Pest wurden die Theater in London monatelang geschlossen. Die Existenzgrundlage vieler Bühnenautoren wurde zerstört und viele verarmten. Nicht so Shakespeare!“, sagt Sturm. „Er entfaltete sein ganzes kreatives Potenzial und widmete sich Auftragsdichtungen, die seinen Schreibstil komplett veränderten.“ Genau genommen sei es die Pest gewesen, die „Romeo und Julia“, „Hamlet“ oder „Macbeth“ maßgeblich beeinflusst habe.

Aus einer anderen Perspektive

Geschichten wie diese und viele weitere spannende Einblicke hat Andreas T. Sturm in seinem Buch „Das Shakespeare-Prinzip: 13 Wege zum Erfolg“ (2019, Woll-Verlag) versammelt, in dem der Kurpfälzer Autor in dreizehn Kapiteln Zitate, Anekdoten und Hintergrundgeschichten präsentiert. Sturm beleuchtet dabei Shakespeare aus einer anderen Perspektive, mit vielen wertvollen Erkenntnissen und Tipps für den Alltag.

Andreas Sturm wurde in Speyer geboren, legte sein Abitur am Nikolaus-von-Weis Gymnasium Speyer ab und ist Lehrer an einem südhessischen Gymnasium.

Drei Bücher werden verlost

Die RHEINPFALZ verlost drei vom Autor handsignierte Exemplare von „Das Shakespeare-Prinzip“. Die Preisfrage: Aus welchem Stück stammt der Satz „If music be the food of love, play on“? Es gelten der englische oder der deutsche Titel. Einsendungen an redspe@rheinpfalz.de bis 29. April.