Es wird wieder mehr geimpft. Die Stadt plant ein eigenes Angebot im früheren „Stift“, und auch Gerald Haupt, Initiator von bisher vier Großimpfaktionen, legt nach. Sein Ziel: mindestens 2000 Impfungen pro Woche. Wie ist das möglich?

Er ist nicht nur für tausende Spritzen gegen das Virus bei den Großimpfaktionen in der Auestraße verantwortlich, sondern hat auch in der St.-German-Straße 9a in seinem