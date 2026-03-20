Was Speyerer Muslime im Fastenmonat Ramadan spenden, sammelt die Moscheegemeinde. 8000 Pakete voll Nahrung gingen an Geflüchtete in Bangladesch. Ein Speyerer war vor Ort.

Beim Ramadan geht es um mehr als Essen. Gläubige Muslime und Muslimas verzichten auf alles, was eine schlechte Tat sein könnte. Fluchen zum Beispiel. Der Mund, die Augen und die Ohren fasten, erklärt Faruk Sayiner, Vorstand der türkischen Moscheegemeinde Ditib in der Brunckstraße. Zum Ramadan gehört auch eine Spende, die Fitr. Außerdem ist die Zakat, die Abgabe eines Anteils des eigenen Vermögens, eine der fünf zentralen Pflichten des Islam. Um sicherzustellen, dass die Spenden der muslimischen Gemeinden in Deutschland ankommen, ist Sayiner im Februar selbst nach Bangladesch gereist. Was er dort im Rohingya-Flüchtlingslanger sah, traf ihn tief.

Am 20. Februar flog Sayiner nach Bangladesch. Dort verteilten er und weitere Helfer eine Woche lang rund 8000 Pakete mit haltbaren Nahrungsmitteln an Geflüchtete aus Myanmar: Reis, Nudeln, Datteln, Öl, Linsen, Milchpulver. Unterstützt wurden sie von einer Ditib-Gruppe vor Ort. Die vielen Kinder bewegten ihn, erzählt der Familienvater aus Speyer. Kinder auf der Straße, ohne Schuhe, ohne Socken, oft ohne Hose und Unterwäsche. Viele Menschen, die im Lager leben, wüssten nicht, was Verhütung ist. Zugang dazu gebe es kaum. Hygiene sei kaum möglich, es grassierten Krankheiten, erzählt der 33-Jährige.

1,2 Millionen vor Gewalt geflüchtet

Finanziert wurden die Pakete durch die Fitr und die Zakat, gesammelt in ganz Deutschland vom Ditib-Dachverband. Die Fitr betrage aktuell 15 Euro pro Kopf, erklärt Sayiner. Gespendet werde von gläubigen Muslimen, die sich ihr Essen selbst leisten können. Die Zakat, ein Vierzigstel des eigenen Vermögens, wird üblicherweise einmal im Jahr gemeinsam mit der Fitr gesammelt. 50 Ditib-Vertreter reisten laut Sayiner in unterschiedliche Länder: „Sie beobachten, ob die Spenden am richtigen Ort ankommen“, erklärt er. Profitieren soll auch die Volksgruppe der Rohingya in Bangladesch.

Bargeld ist für die Geflüchteten nahezu wertlos. Deshalb verteilt Faruk Sayiner haltbare Nahrungsmittel. Foto: Ditib/oho

Die Rohingya sind eine muslimische Minderheit in Myanmar. In ihrer Heimat wurde ihnen die Staatsbürgerschaft entzogen. Sie sind damit ohne Grundrechte und ohne Schutz. Insbesondere 2017 flohen Hunderttausende vor Diskriminierung, Gewalt und gezielter Verfolgung ins Nachbarland Bangladesch. Laut Unicef leben dort knapp 1,2 Millionen Rohingya (Stand: September 2025) in Camps in prekären Verhältnissen. Die Siedlungen im Bezirk Cox’s Bazar bilden laut UN-Flüchtlingshilfswerk zusammen das weltweit größte Flüchtlingslager.

Selbstversorgung mit Reis und Fisch

Die Menschen seien dort vollkommen isoliert, erzählt Sayiner. Sie erhielten keinen Pass, keine Bildung, keine Arbeitserlaubnis, könnten die Landessprache nicht lernen. „Mein Eindruck war, dass sie die Hoffnung verloren haben. Das war das Schlimmste“, sagt er. Die Menschen dort hätten keine Zukunft. An „Check-Points“ habe Sayiner eine Berechtigung vorzeigen müssen, um ins Camp zu kommen. Und auch, um wieder rauszukommen. Für die Geflüchteten gebe es diese Option nicht. „Viele wurden dort geboren – sie kennen die Welt nicht“, sagt Sayiner. Im Camp sei Korruption verbreitet, Drogenhandel, Vergewaltigungen. Kein System schütze die Menschen, das Chaos nutzten viele aus.

Der Ditib-Verband sammelt die Spenden von Muslimen in Deutschland und organisiert die Übergabe in 50 Ländern. Foto: Ditib/oho

Die Rohingya versuchen sich laut Sayiner selbst zu versorgen: ein Teich zum Fischen, Reisfelder, Solarenergie, Hütten aus Bambus und Plastikplanen, ein kleiner Basar. Auch einige Hilfsorganisationen sind vor Ort, beispielsweise mit einer Werkstatt, in der die Camp-Bewohner Seife herstellen und stricken. Das gebe immerhin einigen Menschen ein bisschen Sinn im Leben, sagt Sayiner. „Ärzte ohne Grenzen“ versorgt die Geflüchteten medizinisch und kämpft nach eigenen Angaben gegen hohe Raten von Hepatitis-C, Dengue-Fieber und Masern.

Nicht spenden, wäre stehlen

Die Geflüchteten und die Helfer sind von Spenden abhängig. Für Muslime ist die Spende ein wichtiger Aspekt ihres Glaubens. „Die Zakat gehört den Bedürftigen“, sagt Sayiner. Das Geld nicht zu spenden, käme Diebstahl gleich. Der 33-Jährige ist seit 2022 Vorstand der türkisch-muslimischen Gemeinde in Speyer. Davor war er Jugendvorstand. Zum Verband gehört die 2012 fertiggestellte Fatih-Moschee. Rund 200 Familien sind Mitglieder der Gemeinde, willkommen sei jeder. Sayiner ist stolz auf die Moschee. Vor dem Neubau befand sie sich in einer Wohnung in der Johannesstraße. Die Fatih-Moschee schmücken vier symbolische Minarette und eine Kuppel.

Faruk Sayiner ist seit 2022 Vorsitzender der muslimischen Gemeinde in Speyer. Foto: Rebekka Langhans

Wenn im Flüchtlingslager täglich 500 Pakete verteilt wurden, sei es zu Gedränge gekommen. „Es war Chaos“, erzählt der 33-Jährige. Ordner hätten für Schutz gesorgt, ohne Absprache durfte nichts ausgegeben werden. Damit jeder seinen Anteil bekomme und der Ansturm nicht zu groß werde, sei die Verteilung einem strengen System gefolgt. Sayiners Aufgabe war, die Inhalte zu prüfen, zu verteilen und mit gespendetem Geld nützliche Waren wie Kinderkleidung zu besorgen. „Bargeld hat dort keinen Wert“, erzählt er.

Umso wertvoller sind andere Dinge. Der Familienvater brachte Luftballons mit ins Camp. Erst habe er drei Kindern welche gegeben: „Dann wurden es immer mehr.“ Umringt von Kindern, habe er die Ballons verteilt. „Ich habe selbst zwei Kinder, die haben so viel Spielzeug. Hier kämpfen die Kinder um einen Luftballon.“ Dieser Moment sei für ihn sehr emotional gewesen. Ebenso der Anblick älterer Menschen: „Sie sitzen einfach auf der Straße. Sie haben nichts, erwarten nichts, haben keine Ziele oder Träume.“

Rückflug gestrichen

Für Sayiner sollte es am 28. Februar zurück nach Deutschland gehen. Dann griffen Israel und die Vereinigten Staaten Iran an. Sein Flug wurde gestrichen. Mit „Turkish Airlines“ konnte er über Istanbul doch noch nach Deutschland fliegen. Der Gedanke, festzusitzen, sei beunruhigend gewesen, erzählt er. In Deutschland wartete seine Familie und ein sicheres Zuhause.

In Speyer hält seine Gemeinde mit den muslimischen Geflüchteten Kontakt, erzählt Sayiner. Das sei zwischendurch eine schwere Aufgabe für die kleine Gemeinschaft gewesen. „Zu Freitagsgebeten hatten wir hier irgendwann 500 Personen, viele davon aus dem Flüchtlingscamp.“ 2024 etwa lebten über 1000 Schutzsuchende in der Aufnahmeeinrichtung in der Kurpfalzkaserne. Aktuell sind es nach Sayiners Angaben rund 300 Muslime. Zum Fastenbrechen habe es in der Moschee früher jeden Abend Essen gegeben, heute aus Kostengründen nur noch samstags. „Das war chaotisch – aber kein Vergleich zu Bangladesch.“ Die Gemeinschaft in Deutschland, die Gerechtigkeit, den Sozialstaat schätze er nun noch mehr: „Das müssen wir schützen.“