[Aktualisiert 19.27 Uhr] Einen weiteren Covid-19-Todesfall meldet das Speyerer Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus am Montag. Damit ist in dem Krankenhaus der zweite Patient an den Folgen der neuartigen Lungenkrankheit gestorben. Mitte April war ein 80 Jahre alter Mann auf der Intensivstation gestorben. Beide Patienten stammten nicht aus Speyer. Beim zweiten Todesfall handelte es sich nach Angaben des „Diak“ um eine ältere Frau aus Baden-Württemberg.

Wie berichtet, war am Donnerstag erstmals eine in Speyer gemeldete Person an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Dabei handelte es sich um eine 78-jährige Speyererin, wie Kornelia Barnewald, Pressesprecherin für den Rhein-Pfalz-Kreis, am Montag auf Anfrage mitteilte. Nach Angaben von Barnewald waren bei der 78-Jährigen keine Vorerkrankungen bekannt. Wo und wann genau die Frau gestorben ist, konnte die Kreissprecherin nicht sagen. Das Speyerer Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus teilt auf Anfrage mit, dass die Frau zum Zeitpunkt ihres Todes nicht dort behandelt worden war. Am Speyerer St.-Vincentius-Krankenhaus ist nach Angaben von Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer bisher kein Patient an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Die Kreisverwaltung Germersheim meldete am Montagnachmittag einen weiteren Covid-19-Todesfall: eine Person Mitte 50. Es ist der fünfte Todesfall im Landkreis.

In Speyer gab es am Montag (Stand 15 Uhr) 81 bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus. Die Anzahl hat sich seit Donnerstag nicht verändert. Als wieder genesen galten 55 Personen. 30 Personen befanden sich in Quarantäne, am Donnerstag waren es noch 57 gewesen.

