Seit Dienstag gibt es einen positiv getesteten Fall von Sars-Covid-19-Erkrankung in der städtischen Gemeinschaftsunterkunft im Birkenweg 94b. Das hat die Stadt am Donnerstag auf Anfrage bestätigt. Die Anzahl der Positiv Getesteten in der Stadt lag am Donnerstag bei 63 (Mittwoch: 60). In Quarantäne waren 52 Menschen. Erstmals genannt ist die Anzahl Genesener für Speyer: Es sind 39.

Der Betroffene samt Familie im Birkenweg – drei Personen – wurden laut Pressesprecherin Lisa Eschenbach umgehend komplett isoliert und unter Quarantäne gestellt. Zu den anderen Bewohnern bestand kein direkter Kontakt. In Absprache mit dem Gesundheitsamt müsse daher keine Quarantäneverfügung für alle Bewohner erlassen werden. Es wohnen dort 45 Menschen.

Nach den Erfahrungen mit der Gemeinschaftsunterkunft Engelsgasse wurde frühzeitig und werde fortlaufend in allen städtischen Gemeinschaftsunterkünften mehrsprachig auf die geltenden Abstands- und Hygienerichtlinien informiert, betonte Eschenbach. Die Bewohner sind angewiesen, Gemeinschaftsräume nur noch alleine und mit ausreichend Abstand zueinander zu nutzen. „Die Regelungen greifen“, so Eschenbach.

Masken für Schüler

Am Montag beginnt wieder die Schule für die Abschlussklassen und die Jahrgänge der allgemeinbildenden sowie berufsbildenden Schulen, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen. Auch die Viertklässler der Grundschulen kommen wieder. Die Stadt stattet die Schulen mit Desinfektionsmittel aus. Alle Schüler erhalten vom Land eine wiederverwendbare Alltagsmaske. Die Masken sind seit Donnerstag bei der Stadt gelagert. „Die Schulen melden uns die Schüleranzahl und können dann die entsprechende Anzahl bei uns abholen. Die Verteilung an die einzelnen Schüler organisiert jede Schule selbst“, so Eschenbach.

„Die größte Herausforderung stellt für uns aktuell der Bereich der Schülerbeförderung dar, weil die Einhaltung des Mindestabstands zu gewährleisten und gleichzeitig die benötigten Kapazitäten vorzuhalten sind“, sagt Bürgermeisterin und Schuldezernentin Monika Kabs (CDU). Sie hofft, dass viele mit dem Fahrrad kommen. Busse fahren auch: „Wir fahren nach Schulverkehrsplan“, sagte Axel Thiemann, Sprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) , auf Anfrage.

Öffnen der Spielplätze gefordert

Der Stadtvorstand fordert von der Landesregierung ein Konzept zur schrittweisen Öffnung von Spielplätzen. Familien brauchten Perspektive.

