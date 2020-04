Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von 45.000 Euro sind die Bilanz eines Lkw-Unfalls am Montagmorgen in der Verlängerung der Landauer Straße zwischen Speyer und Römerberg. Wie die Polizei mitteilte, war ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Karlsruhe um kurz nach 8 Uhr mit seinem Zwölftonner auf der L507 aus Richtung Römerberg unterwegs und wechselte auf Höhe der Landauer Straße auf die Fahrspur in Richtung Innenstadt. Sein Fahrzeug und ein aus Richtung Speyer entgegenkommender 7,5-Tonner eines 46-Jährigen aus Alsheim streiften sich dabei. Die beiden Fahrer erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen, die Lkw wurden auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Während der Zwölftonner noch auf der Fahrbahn zum Stehen kam, wurde der andere Lkw über die Gegenfahrspur in eine Böschung gelenkt. Da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, kam es zwischenzeitlich zu Staus.