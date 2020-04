Ein Junge und eine 20-Jährige hatten am Dienstagabend Glück im Unglück. Beide hatten unabhängig voneinander Wertgegenstände in Speyer verloren. Im ersten Fall fiel einem acht- bis neunjährigen Radfahrer in der Maximilianstraße ein Smartphone aus der Hosentasche. Ein aufmerksamer 60-Jähriger sah das und gab das Telefon bei der Polizei ab. „Durch einen eingehenden Anruf des Kontakts ,Mama’ auf dem Verluststück konnte der Hinweis an die Erziehungsberechtigte ergehen, dass sich das verlorene Mobiltelefon des Sohnemanns augenblicklich bei der Polizei Speyer befindet“, heißt es im Bericht der Beamten. Dort holte die Frau es ab.

Eine 20-Jährige hatte an einer Tankstelle in der Landauer Straße ihren Geldbeutel verloren. Ein 24-jähriger Speyerer brachte ihn zur Polizei, die die junge Frau anhand von Ausweisdokumenten ermitteln konnte. „Auch sie zeigte sich überglücklich und holte den Geldbeutel auf der Dienststelle ab“, schreiben die Beamten.