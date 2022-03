Der Zuspruch bei der Mahnwache für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine übertrifft alle Erwartungen. 2000 bis 3000 Menschen bilden eine beeindruckende Lichterkette, füllen den Straßenrand vom Dom bis zum Altpörtel komplett. Die Veranstalter vom Bündnis für Demokratie und Zivilcourage und Deutschen Gewerkschaftsbund wissen: Ihre Botschaft verhallt nicht.

Es ist eine beeindruckende Atmosphäre in der Maximilianstraße, die an einem Sonntagabend Anfang März normalerweise eher leer ist. Sämtliche Fahrradständer sind belegt. Annähernd 3000 Menschen – die Schätzung der Polizei übertrifft die der Veranstalter noch – haben Positionen an den Straßenrändern eingenommen. Fast alle schweigen, als der 19-Uhr-Glockenschlag des Doms verstummt ist. Sie haben Lichter mitgebracht, um ihre Solidarität mit der Ukraine unter Beweis zu stellen. Auch Luftballons in gelb und blau, passende Kleidungsstücke und allerlei gebastelte Gegenstände sind bei ihnen zu sehen.

Eine weiße Taube, eine Flagge und ein Friedenssymbol, das sie um den Hals trägt, hat zum Beispiel Lena aus Pappe hergestellt. Sie ist mit Vater Matthias Kastriotis zur Kundgebung gekommen. „Wir wollen ein klares Signal für den Frieden in Europa setzen“, sagt der Vater. Lena Domanowsky auf der anderen Straßenseite hat noch jüngeren Nachwuchs dabei: Ihre Tochter Lilith ist erst ein halbes Jahr alt. Ehrensache, dass die Mama auch um den Kinderwagen Dekolichter gewickelt hat: „Wenn man gerade ein Kind zur Welt gebracht hat, wünscht man sich natürlich, dass dieses in Frieden aufwachsen kann“, sagt sie.

Auffallend junge Teilnehmer

Die Teilnehmerschar ist auffallend jung. Viele Familien sind darunter. Mutter, Vater und Sohn haben vor der Hypo-Vereinsbank lange Wachskerzen entzündet und eine ukrainische Flagge dabei. „Wir wollen unsere Haltung zeigen und die Werte, die Putin zerstören will, für unsere Kinder bewahren“, berichtet der Papa. Er zeigt sich beeindruckt von der Teilnehmerzahl: „Hätte ich nicht so erwartet.“

Auch Axel Elfert, Stadtverbandsvorsitzender im DGB, findet es „richtig toll, welche Solidarität von Speyer ausgeht“, als er nach einer überwiegend ruhigen Viertelstunde vor dem Kaufhof ins Megafon spricht. Und natürlich hat auch er etwas über den russischen Präsidenten zu sagen, von dem der Krieg gegen die Ukraine ausgeht: „Putin ist kein Wahnsinniger. Er hat das vorbereitet. Eigentlich hätte man das merken müssen.“ Zwei Dinge seien klar: „Frieden ist die Basis von allem.“ Und: Speyer helfe jetzt mit seiner „herausragenden Solidarität“ der Ukraine. Am Rande der Kundgebung erhält Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bereits viele entsprechende Angebote. Die große Anteilnahme habe sie tief bewegt, „obwohl ich eigentlich ein sehr rationaler Mensch bin“, berichtet sie.

Elfert kündigte weitere Kundgebungen an. Eine Gelegenheit wird sich laut Bündnis etwa am 19. März, dem „Tag gegen Rassismus“, bieten.