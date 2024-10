Das private Bahnunternehmen FlixTrain schließt Speyer per Kombiticket an sein Netz an. „Reisende aus Speyer können das FlixTrain-Angebot ab sofort über Heidelberg mit Zielen wie Berlin, Erfurt, Freiburg oder Basel besuchen“, teilt das Unternehmen mit. Das Unternehmen erweitert nach eigenen Angaben seine Kooperation mit dem Deutschlandtarifverbund (DTV). Aus Speyer müssen Reisende zunächst per Regionalzug nach Heidelberg fahren, um die dort abfahrenden FlixTrains zu erreichen. Das Ticket für den Regionalzug könne gemeinsam mit der FlixTrain-Verbindung gebucht werden. Auf das Regionalzugticket bestehe keine Zugbindung, es ist für den gesamten Tag gültig, schreibt das Unternehmen. In rund fünf Stunde bringe der Zug Reisende von Heidelberg aus nach Berlin, in drei Stunden nach Erfurt. Nach eigenen Angaben fährt FlixTrain rund 50 Orte in Deutschland an. Weitere knapp 300 Orte seien über die DTV-Kooperation angebunden.