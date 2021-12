Nur durch den Einsatz einer Elektroschockpistole („Taser“) war es der Polizei nach eigenem Bericht möglich, einen 41-Jährigen, der am Samstag um 11.15 Uhr einen medizinischen Einsatz in einer Wohnung in Speyer-West störte, zu Boden zu bringen. Wie die Polizei mitteilt, verhielt sich der Mann gegenüber den eingesetzten Beamten aufbrausend und aggressiv. Schließlich habe er verbal massiv die polizeilichen Maßnahmen gestört und sei angewiesen worden, die Wohnung für eine begrenzte Zeit zu verlassen, heißt es weiter. Der Anweisung kam er nach Polizeiangaben zunächst zögerlich nach. Unvermittelt sei der 41-Jährige dann in Richtung der Wohnungstür gestürmt und habe versucht einen Polizeibeamten zu überrennen. Gegen den Versuch mehrerer Beamter, ihn zu Boden zu bringen, habe er sich durch Winden und rudernde Armbewegungen gewehrt. Dabei sei eine Körperkamera der Polizei beschädigt worden. In der Folge sei der Taser zum Einsatz gekommen. Der 41-Jährige wurde laut Polizei vorsorglich in eine Klinik verbracht, erlitt aber nur leichte Verletzungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt, so die Beamten.