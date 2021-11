Schlafend fand die Polizei am Mittwochmorgen gegen 2.35 Uhr im Eduard-Mörike-Weg einen 33-jährigen Fahrer eines blauen Ford Transit vor. Dieser stand mit seinem Wagen laut den Beamten auf einem Grünstreifen in Speyer-West. Zeugen hatten ihn zuvor bei der Fahrt beobachtet. Der Fahrer musste von den Beamten zunächst geweckt werden und roch stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,4 Promille. Unweit des Grünstreifens wurde an der Einmündung Eduard-Mörike-Weg/Hermann-Löns-Weg ein umgeknicktes Verkehrsschild festgestellt, dessen Beschädigung in Zusammenhang mit der vorherigen Fahrt des 33-Jährigen stehen könnte.

Zudem fanden die Beamten im Fahrerraum eine verpackte Haschischplatte mit einem Gesamtgewicht von zirka 74 Gramm. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass ihm sein Führerschein bereits gerichtlich entzogen worden war. Dem 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.