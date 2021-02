Eine Cannabis-Plantage mit 43 Pflanzen haben Beamte der Kriminalpolizei Ludwigshafen am Dienstag im Keller eines 40-Jährigen in Speyer-West gefunden. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Donnerstag mitteilten, hatte das Amtsgericht Frankenthal zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Speyerers erlassen. Die Ermittler hatten den 40-Jährigen verdächtigt, unerlaubt Betäubungsmittel anzubauen und mit ihnen zu handeln. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten neben „diversem Zubehör“ zudem eine Schreckschusspistole mit Munition und einen Teleskopschlagstock sicher.