Die Freiwillige Feuerwehr Speyer ist in der Nacht auf Donnerstag zu einem Kellerbrand in den Rainer-Maria-Rilke-Weg gerufen worden. Dort hat es in einem Kellerabgang gebrannt, wie die Feuerwehr am Donnerstagabend mitteilte. Sieben Bewohner hätten sich selbstständig aus dem Mehrfamilienhaus retten können. Drei weitere Personen wurden von Feuerwehrleuten über tragbare Leitern in Sicherheit gebracht, heißt es im Bericht. Alle Bewohner seien nach Abschluss der Brandkontrolle unverletzt in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Im Einsatz bei dem Brand waren laut der Mitteilung der Wehr zwei Löschzüge, der Leitungsdienst und die Schnell-Einsatz-Gruppe Betreuung der Feuerwehr Speyer sowie Rettungsdienst und Polizei.