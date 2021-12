Ein Einbruchsversuch in eine Arztpraxis in der Kurt-Schumacher-Straße ist laut Polizeimeldung gescheitert. Unbekannte hätten zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, versucht, die Balkontür zum Sprechzimmer aufzuhebeln. In das Gebäude eingedrungen seien sie nicht. Mögliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.