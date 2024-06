Wohnungseinbruch in der Paracelsusstraße in Speyer-West: Unbekannte haben sich laut Polizei am Montag zwischen 11.30 und 19.50 Uhr Zugang zu einem Haus verschafft, indem sie eine Fensterscheibe zerbrachen. „Ob aus dem Haus etwas gestohlen wurde, wird aktuell ermittelt“, so der Bericht. Der Sachschaden liege bei rund 500 Euro. Die ermittelnde Kriminalpolizei Ludwigshafen sucht nun Zeugen. Sie ist erreichbar unter Telefon 0621 963-2773 oder E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.