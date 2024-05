Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich laut Polizei ein 56-jähriger E-Scooter-Fahrer verantworten, der am Donnerstag gegen 23.10 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße aufgefallen war, weil er ohne Versicherungskennzeichen fuhr. Er habe nach Alkohol gerochen und gerötete Bindehäute aufgewiesen. Ein Alkoholtest habe 0,34 Promille ergeben. Eine Blutprobe solle klären, ob er wie vermutet auch unter dem Einfluss weiterer Rauschmittel fuhr, so die Beamten.