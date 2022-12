Ein Mann mit Schreckschusswaffe war am Donnerstagnachmittag in Speyer-West unterwegs und hat für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Eine 28-Jährige hatte den Beamten gegen 16.30 Uhr gemeldet, dass ein Betrunkener in der Lessingstraße Passanten mit einer Waffe bedroht und diese mehrfach abgefeuert habe. Eine 51-jährige Frau habe dadurch ein Knalltrauma erlitten. Der Täter war dem Bericht zufolge zwar nicht mehr vor Ort, konnte aber ermittelt werden. Es handelte sich um einen 57-Jährigen aus Speyer. Zur Durchsuchung seiner Wohnung wurden Spezialkräfte angefordert, was zu starker Polizeipräsenz in dem Viertel führte. Dabei sei die mutmaßlich eingesetzte Schreckschusswaffe gefunden worden. „Die Polizei Speyer führt die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Bedrohung und Körperverletzung sowie wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz fort“, so der Bericht.