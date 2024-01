In Speyer-West läuft am Mittwochnachmittag ein Großeinsatz wegen einer beschädigten Gasleitung. Diese sei in der Sophie-de-la-Roche-Straße bei Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen worden, so die Polizei. Die Straße wurde deshalb zwischen der Eichendorffstraße und der Dudenhofer Straße sicherheitshalber abgesperrt, was auch die angrenzenden Verkehrswege noch teilweise betrifft. Zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzkräfte sind vor Ort. „Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht aktuell nicht“, so die Polizei. Zwei Häuser im Gefahrenbereich mit 46 Bewohnern seien evakuiert worden. Die Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen. Die Stadtwerke seien mit der Reparatur beauftragt.