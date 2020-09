Bestes Weinlesewetter, aber keine fremde Hilfe: Ohne Unterstützung der Ruländerakademie Speyer musste am Montag der stadteigene Wingert am Tafelsbrunnen abgeerntet werden. Die Corona-Pandemie verhinderte einen Einsatz von Akademie-Mitgliedern. Nur sechs Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und der für den Weinberg verantwortliche „Stadt-Winzer“ Bernd Philipp machten sich deshalb pünktlich um 7.30 Uhr unter Einhaltung des Abstandsgebotes an die Arbeit. „Wegen der Trockenheit kleine Beeren, aber insgesamt sauberes, gesundes Lesegut“, urteilte Philipp. Nur an wenigen Stellen habe es Einstiche von Bienen und dadurch Stellen geben, an denen Trauben anfingen zu faulen. „Die werden natürlich rausgeschnitten“, betonten die Erntehelfer.

Angenehme Abwechslung

Alle schätzen die Abwechslung in ihrer täglichen Arbeit. „Was wir gesagt bekommen, machen wir natürlich, es ist schön heute Morgen hier draußen“, sagte Martin Mühleisen, als er einen weiteren vollen Eimer Ruländer-Trauben in die von Marco Berweswill getragene Hotte kippte. Etwa 1200 bis 1300 Liter Traubensaft erwarteten die Fachleute wieder als Ertrag. Gegen 14 Uhr wollten sie mit der Lese durch sein. Zum Ausbau wurden die Trauben wieder nach Mussbach gebracht. Dort am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) wird Wein daraus.

Erntehelferin aus dem Rathaus

Eine Erntehelferin kam dann doch noch überraschend: Jennifer Braun, Persönliche Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), begann ihren Arbeitstag im Wingert statt am Schreibtisch. Für die Landauerin kein ungewohntes Terrain. Ihr Opa hatte in Nebenerwerb noch Rebstöcke. Am Tafelsbrunnen war sie indes zum ersten Mal. „Ich bin immer noch dabei, die Besonderheiten von Speyer kennenzulernen“, sagte sie. Sie ziehe Weiß- dem Rotwein vor. „Natürlich habe ich Speyerer Ruländer schon probiert. Der schmeckt mir.“ ell