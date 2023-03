Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

170 Erst- bis Achtklässler wollen in Speyer in die Sommerschule. Gemeinsames Lernen im Klassenzimmer musste wegen Corona über Monate ausfallen. In jeweils einer Ferienwoche sollen Schüler das nachholen. Studierende unterrichten. Eine davon ist Kristin Wolff (20). Ellen Korelus-Bruder hat mit der Lehramtsanwärterin über Erwartungen, mögliche Probleme und ihre Ziele gesprochen.

Frau Wolff, Schule vor Schulbeginn: Wie ist das für Sie?

Bereits vor Corona – das weiß ich durch meine Nachhilfetätigkeit – haben einige Kinder