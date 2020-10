Morgens verkündet, abends schon von der Aktualität überholt: Die Ankündigung der Veranstaltung „Late-Night-Shopping mit Jazz, Wein und Illumination“ am 6. und 7. November, die die Stadtverwaltung am Donnerstag angekündigt hatte, hat sie am selben Abend noch wieder komplett zurückgenommen. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in Speyer und der damit einhergehenden Warnstufe „Orange“ der sogenannten Corona-Ampel könne die Veranstaltung nicht ohne Vorbehalt angekündigt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. „Das Infektionsgeschehen muss in den nächsten Tagen beobachtet und dementsprechend entschieden werden, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen die Veranstaltung stattfinden kann“, heißt es in der Pressemeldung. Die Walking Acts und der Ausschank von Wein wurden, wie am Freitag berichtet, abgesagt, die Ankündigung des Late-Night-Shoppings mit längeren Ladenöffnungszeiten ist vorerst zurückgenommen. Nach der Sitzung der Taskforce soll in der kommenden Woche entschieden werden, ob das Late-Night-Shopping an sich stattfinden könne, teilte die Stadt mit.