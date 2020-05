Leicht verletzt hat sich ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer in Speyer am Montag beim Sturz von seinem Pedelec. Wie die Polizei am Dienstag informierte, war der Mann um 15.05 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Iggelheimer Straße auf dem Fahrradweg unterwegs. Da er seine Atemschutzmaske während der Fahrt verlor, bremste er stark ab und stürzte. Der 57-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte seine Fahrt im Anschluss ohne medizinische Behandlung fortsetzen, teilte die Polizei mit.