Einen Verkehrsteilnehmer, der mit seinem BMW auf der Kreuzung Industriestraße/Heinkelstraße mehrere sogenannte Donuts, also Kreisel, gedreht haben soll, wurde der Polizei am Sonntag gegen 17 Uhr gemeldet. Die Polizei ermittelte Fahrzeug und Fahrer und konfrontierte den Römerberger mit dem Vorwurf seines „grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Verhaltens“. Er räumte seine Fahrereigenschaft ein, will jedoch keine Kreisel gedreht, sondern lediglich „mit quietschenden Reifen angefahren sein“. Aufgrund der Angaben des Mitteilers leitete die Polizei dennoch ein Strafverfahren nach § 315d StGB (verbotene Kraftfahrzeugrennen) gegen den 24-Jährigen ein.