Der am 3. Mai in Speyer geplante verkaufsoffene Sonntag muss aufgrund der weiterhin geltenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entfallen. Das hat die Stadtverwaltung Speyer am Mittwoch mitgeteilt. Auch die ursprünglich vorgesehene Begleitveranstaltung, der deutsch-holländische Stoffmarkt, kann nicht abgehalten werden.