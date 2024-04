Dass Speyer seit 2013 eine große Weinmesse beheimaten darf, ist gut für die Weingüter und für die Stadt.

Speyer war im Mittelalter der bedeutendste Weinumschlagsplatz am Oberrhein. Von hier aus wurden die Weine der Pfalz über den Rhein in die Niederlande, die Ostseestaaten, ja sogar bis nach Island verschifft. Fast vergessen ist, dass es an der Einmündung der Wormser Straße in die Maximilianstraße, wo einst die „Weinbrücke“ den Speyerbach überquerte, einen dauerhaften Weinmarkt gab.

Da kann man nur begrüßen, dass die Messe „Wein am Dom“ alljährlich an einem Frühlingswochenende die Tradition wieder aufleben lässt. Alle Beteiligten – die Stadt Speyer, die Landwirtschaftskammer, die Pfalzwein-Werbung und die Endverbraucher – profitieren von den zwei Tagen. Für die pfälzischen Weingüter ist die Domstadt mit ihren historischen Veranstaltungsstätten eine ideale Plattform zur Präsentation ihrer Produkte.

Die Weinfreunde kommen von weither in Scharen und genießen es, mit dem Weinglas in der Innenstadt und in reizvollen Sälen zu flanieren, sich auszutauschen und Rebensäfte zu verkosten. Für Speyer passt die zweitägige Veranstaltung gut zum kulturellen Profil der Stadt. Sie ist zurecht ein attraktiver Bestandteil des alljährlichen Veranstaltungskalenders geworden.