Mit zwei Siegen haben die Speyer Turtles die Tabellenführung der Mixed-Liga erobert und sind ihrem Ziel Meisterschaft näher gekommen.

Trainer Frank Brzoska schickte zum zweiten Spieltag in Mainz 16 Akteure für den Noch-Dritten ins Rennen. Sankt Ingbert Devils lautete der erste Gegner. Pitcherin Claudia Brzoska stand eine starke Verteidigung zur Verfügung. In der Offensive gingen die Turtles im ersten Inning mit 5:0 in Führung. Der In-the-park-homerun von Darjan Vig brachte allein drei Punkte.

Neues Team

Im zweiten Durchgang kamen vier Runs dazu, während die Devils ihren einzigen erzielten. Das 18:1 zum Ende entstand durch schöne, überlegte Schläge, cleveres Baserunning. Gegen die Mainz Athletics trat bis auf Catcher Julian Pollini und Shortstop Maxim Pietrzala ein komplett anderes Team an. Werfer Michel Teßin fand aber genauso gut ins Spiel.

Auch sein Feld ließ kaum Runner auf Base und Punkte zu. Erst im vierten Abschnitt gelangen den Rheinhessen zwei Runs, im sechsten ein dritter. Die Turtles kamen im Angriff mit dem etwas schnelleren Pitching auch sehr gut zurecht und blieben über 4:0, 6:0, 8:2 bis zum 8:3 in Front. Coach Brzoska zeigte sich super zufrieden mit der bärenstarken Mannschaftsleistung.

So spielten sie

Spiel 1: Geider, Vig, Hammer je 3 Punkte, Pietrzala, Claudia Brzoska je 2, Rettinger, Bodenseh, Heck, Precht, Maurer je 1

Spiel 2: Teßin, Vig je 2, Pietrzala, Pollini, Bodenseh, Tokodi je 1, Collet, Frank Brzoska, Geider, Stelzer, Hammer