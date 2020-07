Nach der Anzeige einer Frau gegen zwei Polizisten, die zwei tatverdächtige Ladendiebe bei der Festnahme im Supermarkt in Speyer geschlagen und getreten haben sollen, haben erste Vernehmungen stattgefunden. Das teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber (Frankenthal) am Freitag auf Anfrage mit.

Gehört wurden nach Ströbers Angaben von der Polizei die Frau sowie die beiden mutmaßlichen Ladendiebe. „Die Vernehmungsniederschriften liegen der Staatsanwaltschaft allerdings noch nicht vor“, teilte Ströber mit. Er betonte, dass in der Sache „sehr gewissenhaft“ ermittelt werde. Die beiden Beamten könnten sich jederzeit, vor allem aber nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu der Sache äußern. Wie lange die Ermittlungen dauerten, sei nicht abzuschätzen.

Streit zwischen Tatverdächtigen

Wie am 16. Juli ausführlich berichtet, hatten Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung informiert, dass der Polizei Speyer tags zuvor zwei Ladendiebe in einem Supermarkt im Falkenweg gemeldet worden waren. Diese hätten zwei Flaschen Wodka im Wert von etwa zehn Euro gestohlen. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich laut Polizei um zwei zum Tatzeitpunkt stark alkoholisierte 19 und 27 Jahre alte Somalier. Während der polizeilichen Maßnahmen seien die beiden in einen handfesten Streit geraten. „Um dies zu unterbinden, musste ein Polizeibeamter körperlich einschreiten“, hieß es in der Meldung. Dies habe die Passantin beobachtet, die Anzeige erstattete. Sie will gesehen haben, dass beide Polizisten die mutmaßlichen Diebe geschlagen und getreten haben sollen. Von Tritten war in der ersten Mitteilung noch keine Rede. ell