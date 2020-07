Auch wenn der Hochsommer noch etwas auf sich warten lässt, für die Bäume im Stadtgebiet sind die wenigen Niederschläge auch in diesem Jahr bedrohlich. Die Stadt Speyer bittet die Bevölkerung deshalb um Mithilfe und ruft zum Gießen von Bäumen auf. Bereits in den Sommerhalbjahren 2018 und 2019 stellten die geringen Niederschlagsmengen in Kombination mit großen Sonnenstunden-Anteilen und trockenem Ostwind die Grünflächen vor Herausforderungen, heißt es in einer Pressemitteilung von Donnerstag. Besonders betroffen von der Klimaerwärmung seien Bäume. Ihre Blätter ziehen Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid aus der Luft und geben dann den Sauerstoff frei. Bei Straßenbäumen, die meist über wenig Platz unter der Erdoberfläche verfügen und in deren Umfeld das meiste Regenwasser über die versiegelten Flächen direkt in die Kanalisation fließt, sei die Lage im Sommer besonders kritisch. „Schon eine volle Gießkanne am Tag idealerweise am Morgen oder spätabends kann helfen, um einen Baum vor der Austrocknung zu schützen“, empfiehlt die Verwaltung.