Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Keine warme Mahlzeit am Tag, weil es ohne Schule in Corona-Zeiten kein Mittagessen an der Schule gibt? Das kommt dem Stadtteilverein Speyer-Süd nicht in die Tüte. Stattdessen finden sich darin vom Apfel bis zur Schokocreme Lebensmittel, die die Kinder gesund und abwechslungsreich satt machen sollen. Dafür müssen diese mit ihren Eltern lediglich den Weg zur Jugendförderung auf sich nehmen.

Kurz nach 14 Uhr herrscht am Freitag rege Treiben in einem großen Raum der Jugendförderung in der Seekatzstraße. Ein weites Karree aus Tischen ist gebildet, in der Mitte eine