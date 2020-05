Das öffentliche Leben kann nach den jüngsten Entscheidungen der Politik von Donnerstag schrittweise weitergehen. Am Sonntag finden erste Gottesdienste statt. Spielplätze öffnen. Erste Dienststellen der Stadt öffnen ab Montag. Überall gelten die Corona-Abstands- und Sicherheitsgebote. Ohne Maske geht gar nichts.

Wohl ganz wichtig für die Familien: Alle Spielplätze im Stadtgebiet öffnen am Sonntag „ohne gesonderte Auflagen“. Das wurde gestern am Nachmittag entschieden. Ab Montag dürfen auch alle Verkaufsstellen des Handels unabhängig von ihrer Fläche sowie Friseure und Fußpflegeeinrichtungen öffnen.

Geöffnet ist die Stadtverwaltung ab 4. Mai wieder zu den üblichen Bürozeiten, wie die Verwaltung am Donnerstagabend informierte. Zur Sicherheit von Mitarbeitern und Besuchern und zur besseren Steuerung des Besucheraufkommens ist allerdings nach wie vorher telefonisch ein Termin zu vereinbaren. Alle Dienststellen dürfen nur noch mit Alltagsmaske oder Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden. Nur Kinder unter sechs und Personen, denen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen Gründen nicht verwenden dürfen, sind befreit. Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ist jederzeit einzuhalten.

Termine vereinbaren

Für die Bürgerbüros können unter 06232 141333 (Bürgerbüro Maximilianstraße) oder 141334 (Bürgerbüro Industriestraße) Termine vereinbart werden. In der Industriestraße werden nach wie vor nur Kfz-Angelegenheiten. Gegen Vorlage der Coupons können ab Montag in beiden Bürgerbüros wieder Müllsacke abgeholt werden. Dafür ist keine Terminvereinbarung erforderlich.

Die Tourist-Information hat wieder montags bis freitags, 10 bis 13 Uhr, offen. Persönliche Vorsprachen daneben sind nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Telefonisch erreichbar ist die Tourist-Info montags bis freitags 9 bis 16 Uhr.

Die Stadtbibliothek bietet ihren Service wieder ab Dienstag, 5. Mai. Geöffnet ist dort bis auf Weiteres dienstags und donnerstags, 15 bis 18 Uhr, sowie mittwochs und freitags, 11 bis 15 Uhr. Zur besseren Besuchersteuerung befindet sich der Eingang künftig auf der Rückseite der Villa Ecarius.

Der Zugang zur Volkshochschule ist nach wie vor nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Kurse, die inzwischen online stattfinden, werden in dieser Weise weitergeführt. Das Stadtarchiv und die Musikschule der Stadt Speyer öffnen im Laufe der kommenden Woche unter Auflagen.

Gottesdienste mit Besuchern

Morgen, 10 Uhr, gibt es im Dom erstmals seit 13. März wieder eine öffentliche Messe – mit maximal 50 Besuchern nach telefonischer Anmeldung und unter strengsten Corona-Regeln. Anmeldung dazu ist heute, 10 bis 12 Uhr unter 06232 102140 möglich. Name, Adresse und Telefonnummer müssen angegeben werden. Der Gottesdienst wird live über Homepages und Social-Media-Präsenzen übertragen. Live gestreamt werden Gottesdienste der evangelischen Christen. Als erste evangelische Gemeinde der Stadt feiert die Johanneskirchengemeinde am Sonntag, 9.30 Uhr, wieder regulären Gottesdienst bei maximal 60 Sitzplätzen. „Das Presbyterium trägt den Entschluss mit“, betont Pfarrerin Corinna Schauder. Bereits seit Beginn der Gottesdienstverbote war die Johanneskirche an jedem Sonntag für drei Stunden geöffnet.

im Netz

www.evkirchepfalz.de