Tulpen könnten helfen: Im Jahr 2022 sollen in Speyer erstmals die Gewinner eines städtischen Blumenschmuckwettbewerbs ausgezeichnet werden. Der Stadtrat hat dem Antrag der SPD am Donnerstagabend mit großer Mehrheit zugestimmt. Nur von der AfD kam eine Gegenstimme. Anlass der sozialdemokratischen Initiative war, dass „der Umfang des Blumenschmucks in vielen Bereichen unserer Stadt tendenziell weiter rückläufig ist, dies ist insbesondere in den Neubaugebieten und leider auch immer mehr im Altstadtbereich zu beobachten“. Der Wettbewerb solle die Bürger motivieren, Balkone, Vorgärten, Fassaden und Hauseingänge herauszuputzen. Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) berichtete von Wohlwollen für die Idee im Umwelt- und Tourismusausschuss. Sie solle um den Aspekt biologische Vielfalt und eine Beteiligungsmöglichkeit für Gruppen, Vereine und Schulklassen erweitert werden. Die Ausschreibungskriterien wurden noch nicht genannt.