Ein sieben Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochmorgen um 7.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto in Speyer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, hat ein Citröen-Fahrer beim Abbiegen von der Theodor-Heuss-Straße nach rechts in die Josef-Schmitt- Straße den vorfahrtsberechtigten Jungen übersehen. Das Kind wollte dort gerade den Fahrradüberweg queren. Beim Sturz verletzte es sich an der Nase. Weil der Junge die ihm vom Unfallverursacher angebotene Hilfe an der Unfallstelle ablehnte, wurden keine Personalien ausgetauscht. Der Klassenlehrer hat den Unfall gemeldet. Die Polizei bittet den Citroen-Fahrer, sich zu melden. Hinweise zum Hergang des Unfalls erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.