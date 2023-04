Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während die Ringer des AV 03 Speyer ihre Mannschaft aus der Rheinland-Pfalz-Liga abgemeldet haben, überbrücken andere Kontaktsportarten die wettkampffreie Zeit auf verschiedene Weise. Für Schachspieler gibt es vielfältige Trainingsmöglichkeiten.

Die Ringer des AV 03 Speyer verzichten in der Saison 2020 auf den Start in der Rheinland-Pfalz-Liga und werden erstmals seit 2003 nicht an einer Wettkampfrunde teilnehmen. Der Ausstieg liegt