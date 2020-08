Der Richtkranz hängt: Sechs Monate nach Baubeginn sind in dem Sieben-Parteienhaus mit rund 700 Quadratmetern Wohnfläche in der Eichendorffstraße 17a bereits die Tiefgarage, der Rohbau und der Dachstuhl fertiggestellt. Ein Großteil der Fenster ist installiert, und mit der Elektrik wurde bereits begonnen. Durmus Yalcin, Geschäftsführer der hd Konzeptbau GmbH, rechnet weiterhin mit der Bezugsfertigkeit spätestens zum 1. April kommenden Jahres. Alle Arbeiten seien im Plan, sagte er am Freitag beim Richtfest und dem Tag der offenen Tür. Yalcin dankte den beteiligten Firmen, den Grundstücksverkäufern und der Stadt Speyer für die konstruktive Zusammenarbeit. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) als Vertreterin der Stadt kannte aus eigener Kindheit das abgerissene alte Haus, war mit dem Bruder des anwesenden Vorbesitzers gemeinsam zur Schule gegangen. Dominic Weiß, Zimmerermeister aus Speyer, verkündete den Richtspruch. Das Team von Engel & Völkers, das exklusiv den Vertriebsauftrag hat, führte durch die neuen“ Wohnungen. Vier Einheiten sind noch verfügbar. Diese beginnen mit zwei Zimmern zum Preis von 249.000 Euro. Alle Wohnungen sind barrierefrei, haben Aufzug, Balkon und Bad mit Tageslicht. Technische Fragen beantwortete Erich Philipp, Architekt und Bauleiter aus Schifferstadt.